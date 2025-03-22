Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение на старте «Мастерса» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче второго круга Алькарас (2) со счётом 7:5, 4:6, 3:6 уступил 34-летнему бельгийцу Давиду Гоффену (55-я ракетка мира).

«Я сыграл на очень плохом уровне. Просто хотелось сыграть лучше. После первого сета я думал, что прибавлю. Он показал очень хороший теннис, а моя игра осталась на том же уровне. Думаю, после первого сета он заиграл только лучше. Я и играл не очень хорошо, и физически чувствовал себя не очень. Когда нет уверенности в своём физическом состоянии, сложно поддерживать высокий уровень игры.

В конце второго сета у меня начали уставать ноги. Я не был травмирован, меня ничего не беспокоило. Перед матчем я чувствовал себя прекрасно. Немного нервничал, но это нормально. Я чувствовал, что готов к матчу, но оказалось, что это не так», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.