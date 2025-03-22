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Зизу Бергс — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами

Зизу Бергс — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами
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Сегодня, 22 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) состоится матч второго круга, в котором встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 51-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Зизу Бергс — Андрей Рублёв, который начнётся не ранее 22:30 мск.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:30 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
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Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв и Зизу Бергс ранее встречались лишь раз. Единственный матч спортсмены провели в первом круге хардового турнира в Роттердаме в зале в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Рублёва.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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