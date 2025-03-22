Камельзон: Медведев вернётся на прежние позиции — его спад связан с психологией

Заслуженный тренер Украины и России Владимир Камельзон поделился мнением об игре 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Медведеву уже 29 лет, он не ребёнок, а большой профессионал с достижениями, а самое главное — с неповторимым стилем игры. Он уникальная личность, у него есть своя команда, которая продуктивно с ним работала, потому что результат был. Что творится с ним сейчас, сказать сложно, потому что надо присутствовать внутри процесса — что получается, а что нет, где и что болит. Но 29 лет — нет 39, команда найдёт причины и ситуация выправится. Мы ещё увидим Медведева в достаточно хорошей игре.

Я верю, что Даниил вернётся на прежние позиции. Никто так не играет, как он. Его манеру игры сложно победить. Но если у него идёт спад, то, на мой взгляд, он чисто психологического характера. Мне присылали видео, я видел, как он работает, поэтому дело не в физподготовке», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.