Селиваненко: Мунар сыграл с Медведевым практически безошибочно, использовал свой шанс
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) и член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением об игре 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева против испанца Хауме Мунара во втором круге турнира в Майами (США).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Хауме Мунар
Х. Мунар
«В первую очередь Мунар сыграл с Медведевым практически безошибочно и использовал свой шанс. А Даниил практически всю игру чувствовал себя некомфортно. Об этом он сам заявил после игры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.
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