Селиваненко: Мунар сыграл с Медведевым практически безошибочно, использовал свой шанс

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) и член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением об игре 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева против испанца Хауме Мунара во втором круге турнира в Майами (США).

«В первую очередь Мунар сыграл с Медведевым практически безошибочно и использовал свой шанс. А Даниил практически всю игру чувствовал себя некомфортно. Об этом он сам заявил после игры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.