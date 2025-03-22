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Бублик — тренеру: если Пол фигню сделает, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан

Бублик — тренеру: если Пол фигню сделает, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан
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80-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время одного из переходов во время своего матча второго круга против американца Томми Пола. Бублик проиграл со счётом 7:5, 5:7, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 02:55 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 4
5 		7 6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я ***** (нафиг) по телеку видел, я не ******* (дурак), я смотрю, ***** (блин). Веришь, что будет брейк-пойнт и Пол двуху (двойную ошибку) даст? Они же, **** (блин), подают. Но, **** (блин), не против меня, ***** (блин). Придётся самому ******* (работать). Если сейчас в этих двух геймах он ***** (фигню) сделает и ******* (проиграет), я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан, чтобы ты играл. На будущее».

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