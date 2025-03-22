Бублик — тренеру: если Пол фигню сделает, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан
Поделиться
80-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время одного из переходов во время своего матча второго круга против американца Томми Пола. Бублик проиграл со счётом 7:5, 5:7, 4:6.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 02:55 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
Томми Пол
Т. Пол
«Я ***** (нафиг) по телеку видел, я не ******* (дурак), я смотрю, ***** (блин). Веришь, что будет брейк-пойнт и Пол двуху (двойную ошибку) даст? Они же, **** (блин), подают. Но, **** (блин), не против меня, ***** (блин). Придётся самому ******* (работать). Если сейчас в этих двух геймах он ***** (фигню) сделает и ******* (проиграет), я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан, чтобы ты играл. На будущее».
Комментарии
- 22 марта 2025
-
18:05
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
16:50
-
16:29
-
15:41
-
15:31
-
14:52
-
14:50
-
14:38
-
14:23
-
13:53
-
13:33
-
13:12
-
12:30
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:49
-
11:46
-
11:34
-
11:28
-
11:20
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
09:50