Бублик — тренеру: если Пол фигню сделает, я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан

80-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время одного из переходов во время своего матча второго круга против американца Томми Пола. Бублик проиграл со счётом 7:5, 5:7, 4:6.

«Я ***** (нафиг) по телеку видел, я не ******* (дурак), я смотрю, ***** (блин). Веришь, что будет брейк-пойнт и Пол двуху (двойную ошибку) даст? Они же, **** (блин), подают. Но, **** (блин), не против меня, ***** (блин). Придётся самому ******* (работать). Если сейчас в этих двух геймах он ***** (фигню) сделает и ******* (проиграет), я тебя в Краснодар в казино отправляю, братан, чтобы ты играл. На будущее».