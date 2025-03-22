Надаль высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал незасчитанный пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.) из-за двойного касания во время удара.

«Это была большая неудача. Он дважды ударил по мячу, и это подтвердилось. Как болельщику «Реала» мне приятно видеть победу, но мне очень жаль Альвареса. Он не только замечательный игрок, но и, похоже, хороший человек. Я желаю ему всего наилучшего, но спорт всегда имеет и трудную сторону», — приводит слова Надаля ESPN Deportes.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч между командами состоится 8 апреля, ответный — 16 апреля.