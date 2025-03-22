Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

Надаль высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал незасчитанный пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.) из-за двойного касания во время удара.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Это была большая неудача. Он дважды ударил по мячу, и это подтвердилось. Как болельщику «Реала» мне приятно видеть победу, но мне очень жаль Альвареса. Он не только замечательный игрок, но и, похоже, хороший человек. Я желаю ему всего наилучшего, но спорт всегда имеет и трудную сторону», — приводит слова Надаля ESPN Deportes.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч между командами состоится 8 апреля, ответный — 16 апреля.

Материалы по теме
Хулиан Альварес впервые высказался о своём спорном пенальти в матче с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android