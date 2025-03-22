Медведев — о вероятности покинуть топ-10: значит, недостаточно хорошо играл в прошлом году

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о вероятности покинуть топ-10 мирового рейтинга ATP после неудачного выступления на «Мастерсе» в Майами (США). Напомним, во втором круге он проиграл испанцу Хауме Мунару (2:6, 3:6).

«Думаю, это может произойти после этого турнира. Я не слежу за рейтингом так пристально, только если есть перспективы приблизиться к первой строчке или чему-то подобному.

Но если это случится, я, вероятно, буду знать об этом. Кто-то мне скажет, или я увижу это на одном из турниров. Если выпаду [из десятки], это значит, что я недостаточно хорошо играл в прошлом году», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На данный момент в лайв-рейтинге Даниил Медведев занимает 10-е место.