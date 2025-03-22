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Медведев — о вероятности покинуть топ-10: значит, недостаточно хорошо играл в прошлом году

Медведев — о вероятности покинуть топ-10: значит, недостаточно хорошо играл в прошлом году
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о вероятности покинуть топ-10 мирового рейтинга ATP после неудачного выступления на «Мастерсе» в Майами (США). Напомним, во втором круге он проиграл испанцу Хауме Мунару (2:6, 3:6).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Думаю, это может произойти после этого турнира. Я не слежу за рейтингом так пристально, только если есть перспективы приблизиться к первой строчке или чему-то подобному.

Но если это случится, я, вероятно, буду знать об этом. Кто-то мне скажет, или я увижу это на одном из турниров. Если выпаду [из десятки], это значит, что я недостаточно хорошо играл в прошлом году», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На данный момент в лайв-рейтинге Даниил Медведев занимает 10-е место.

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