«Ментально я провалился». Алькарас — о сенсационном поражении во втором круге Майами
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил своё состояние после сенсационного поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США) от бельгийца Давида Гоффена (7:5, 4:6, 3:6).
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 03:55 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я пока не знаю, какими будут для меня следующие несколько дней. Будет время проанализировать произошедшее и забыть об этом. Я очень хорошо знаю этот отрезок сезона. В прошлом я показывал отличный теннис на этих турнирах, но после того, что произошло сегодня, я не знаю, что сказать. Честно говоря, ментально я провалился. На этом турнире я хочу выступать хорошо, и поражение в первом матче очень ранит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
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