«Ментально я провалился». Алькарас — о сенсационном поражении во втором круге Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил своё состояние после сенсационного поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США) от бельгийца Давида Гоффена (7:5, 4:6, 3:6).

«Я пока не знаю, какими будут для меня следующие несколько дней. Будет время проанализировать произошедшее и забыть об этом. Я очень хорошо знаю этот отрезок сезона. В прошлом я показывал отличный теннис на этих турнирах, но после того, что произошло сегодня, я не знаю, что сказать. Честно говоря, ментально я провалился. На этом турнире я хочу выступать хорошо, и поражение в первом матче очень ранит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.