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Уимблдон представил постер турнира 2025 года

Уимблдон представил постер турнира 2025 года
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Уимблдон представил постер соревнований 2025 года на своём официальном сайте. Турнир пройдёт с 30 июня по 13 июля.

Фото: wimbledon.com

«Уимблдон — это больше, чем теннисный турнир. Это празднование традиций, английского лета в полном расцвете и спортивного опыта, непохожего на другие. Я хотела, чтобы постер безошибочно передал суть Уимблдона, демонстрируя интенсивность спорта, волнение толпы и спокойную, естественную красоту его окрестностей», — приводит слова автора постера сайт Уимблдона.

Действующими чемпионами Уимблдона являются чешская теннисистка Барбора Крейчикова и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Крейчикова одолела итальянку Жасмин Паолини, а Алькарас — серба Новака Джоковича.

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