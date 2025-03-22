Надаль — о возможном «эль класико» в финале ЛЧ: это было бы сенсацией

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о возможном финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с участием мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Это было бы сенсацией для испанского футбола. Однако сейчас рано говорить о финале, поскольку мы всё ещё в четвертьфинале.

Правда, «Барселона» проводит отличный сезон и остаётся главным соперником «Реала» во всём. Но не стоит недооценивать «Реал» Мадрид — они будут бороться до конца. Посмотрим, что получится, ведь всё возможно. Мы находимся на завершающей стадии сезона, и травмы с плотным графиком влияют на результаты.

Такие команды, как «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Арсенал» под руководством Артеты, тоже играют в Лиге чемпионов. Конечно, «Реал» Мадрид, который выигрывал турнир 15 раз. Поэтому я не считаю «Барселону» единственным фаворитом, но вижу их главным соперником», — приводит слова Надаля ESPN Deporties.