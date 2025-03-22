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«Мама не разговаривала со мной неделю». Арина Соболенко — о своей татуировке в виде тигра

«Мама не разговаривала со мной неделю». Арина Соболенко — о своей татуировке в виде тигра
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей знаменитой татуировке тигра на левой руке.

«Думаю, мне было 18 лет, или где-то месяц до 18, около того. Но вроде 18. Моя мама не разговаривала со мной неделю. Потом она сказала: «Ладно, надеюсь, это первая и последняя». Конечно, мам», — сказала Соболенко в видео, опубликованном пресс-службой WTA в соцсетях.

Сегодня, 22 марта, Арина Соболенко сыграет в третьем круге на турнире WTA-1000 в Майами (США). Её соперница — румынка Елена-Габриэла Русе.

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

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