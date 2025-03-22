Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала турнира в Майами после снятия Онс Жабер в первом сете
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего раунда она прошла представительницу Туниса Онс Жабер, которая снялась по ходу первого сета при счёте 4:3 в пользу Паолини.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
Rt
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 29 минут. За это время Паолини не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету Жабер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В 1/8 финала турнира в Майами Паолини сыграет с победительницей матча между Хейли Баптист (США) и Наоми Осакой (Япония).
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