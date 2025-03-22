Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала турнира в Майами после снятия Онс Жабер в первом сете

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего раунда она прошла представительницу Туниса Онс Жабер, которая снялась по ходу первого сета при счёте 4:3 в пользу Паолини.

Матч продолжался 29 минут. За это время Паолини не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету Жабер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В 1/8 финала турнира в Майами Паолини сыграет с победительницей матча между Хейли Баптист (США) и Наоми Осакой (Япония).