Анна Калинская и Кэти Макнелли вышли во второй круг «тысячника» в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. На старте соревнований они одержали уверенную победу над чешкой Мари Боузковой и американкой Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Калинская и Макнелли выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Боузковой и Маттек-Сэндс ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Анна Калинская и Кэти Макнелли сыграют с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).