Анна Калинская и Кэти Макнелли вышли во второй круг «тысячника» в Майами в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. На старте соревнований они одержали уверенную победу над чешкой Мари Боузковой и американкой Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:2.
Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Мари Боузкова
Бетани Маттек-Сэндс
М. Боузкова Б. Маттек-Сэндс
Окончен
0 : 2
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Анна Калинская
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Калинская и Макнелли выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Боузковой и Маттек-Сэндс ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Анна Калинская и Кэти Макнелли сыграют с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).
Комментарии
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