Эшлин Крюгер обыграла Лейлу Фернандес в третьем круге «тысячника» в Майами

40-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес (26-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Крюгер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес один эйс, одна двойная ошибка, и она не реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/8 финала турнира в Майами Эшлин Крюгер сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США).