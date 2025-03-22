Эшлин Крюгер обыграла Лейлу Фернандес в третьем круге «тысячника» в Майами
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40-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес (26-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
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Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Крюгер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес один эйс, одна двойная ошибка, и она не реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.
В 1/8 финала турнира в Майами Эшлин Крюгер сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США).
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