Бен Шелтон во втором круге «Мастерса» в Майами проиграл 182-й ракетке мира

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он уступил 182-й ракетке мира из Гонконга Чак Лам Коулман Вону со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Вона семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Далее Чак Лам Коулман Вон встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.