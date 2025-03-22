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Бен Шелтон во втором круге «Мастерса» в Майами проиграл 182-й ракетке мира

Бен Шелтон во втором круге «Мастерса» в Майами проиграл 182-й ракетке мира
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он уступил 182-й ракетке мира из Гонконга Чак Лам Коулман Вону со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (5:7).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Чак Лам Коулман Вон
Гонконг
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 7
6 3 		6 6 5
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Вона семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Далее Чак Лам Коулман Вон встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

Календарь турнира в Майами
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