Бен Шелтон во втором круге «Мастерса» в Майами проиграл 182-й ракетке мира
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он уступил 182-й ракетке мира из Гонконга Чак Лам Коулман Вону со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (5:7).
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Вона семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один из трёх заработанных брейк-пойнтов.
Далее Чак Лам Коулман Вон встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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