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«Желание есть». Новак Джокович — о продолжении карьеры

«Желание есть». Новак Джокович — о продолжении карьеры
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, сколько лет он ещё будет играть в ATP-туре.

«Если я чувствую и играю так, как сегодня (во втором круге «Мастерса» в Майами. — Прим. «Чемпионата»), это удовольствие и радость на корте, где бы я ни находился. Я хочу продолжать, пока у меня есть такое чувство.

Очевидно, что его не будет в каждом матче, но пока у меня есть чувство, что могу соревноваться с ребятами на самом высоком уровне, я буду продолжать. Желание есть. Поддержка самых близких людей в моей жизни есть, так что посмотрим, как далеко я смогу зайти», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

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