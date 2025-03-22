«Желание есть». Новак Джокович — о продолжении карьеры

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, сколько лет он ещё будет играть в ATP-туре.

«Если я чувствую и играю так, как сегодня (во втором круге «Мастерса» в Майами. — Прим. «Чемпионата»), это удовольствие и радость на корте, где бы я ни находился. Я хочу продолжать, пока у меня есть такое чувство.

Очевидно, что его не будет в каждом матче, но пока у меня есть чувство, что могу соревноваться с ребятами на самом высоком уровне, я буду продолжать. Желание есть. Поддержка самых близких людей в моей жизни есть, так что посмотрим, как далеко я смогу зайти», — приводит слова Джоковича Tennis.com.