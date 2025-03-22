Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:2, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фирнли три эйса, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
Далее Зверев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2025
-
21:14
-
20:50
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
19:50
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:05
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
16:50
-
16:29
-
15:41
-
15:31
-
14:52
-
14:50
-
14:38
-
14:23
-
13:53
-
13:33
-
13:12
-
12:30
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:49
-
11:46
-
11:34
-
11:28