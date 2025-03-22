Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фирнли три эйса, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Зверев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.