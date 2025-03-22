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Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:2, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Джейкоб Фирнли
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фирнли три эйса, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Зверев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
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