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Новак Джокович: за последние 20-25 лет я прошёл через разные поколения

Новак Джокович: за последние 20-25 лет я прошёл через разные поколения
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о соперничестве с разными поколениями теннисистов.

«Помню, как однажды с Андре Агасси мы говорили о том, как в своё время он пропустил много турниров «Большого шлема», потому что не хотел ехать в Австралию слишком рано. Он хотел уделять больше времени семье. Сейчас по-другому.

Думаю, за последние 15-20 лет я не пропустил слишком много турниров «Большого шлема» или «Мастерсов», потому что конкуренция в этом отношении, когда дело касается рейтинга и очков, стала очень серьёзной и сильной. Я помню в основном своё соперничество с Надалем, Федерером и Марреем, но за последние 20-25 лет я прошёл через разные поколения», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

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