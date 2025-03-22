Вавринка — о допинг-делах: мы просим полной прозрачности

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о проблеме допинга в теннисе на фоне дел итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Если посмотреть на прошлый год, то две первые ракетки мира сдали положительные тесты [на допинг]. А мы, игроки, узнали об этом лишь несколько месяцев спустя. Мы просим полной прозрачности, и я надеюсь, что дела в теннисе улучшатся и спорт будет двигаться вперёд по-другому.

В конечном итоге мы надеемся только на отличные матчи и не хотим, чтобы кто-то покинул наш спорт, не говоря уже о первой ракетке мира. Нам нужна прозрачность, вот что имеет значение», — приводит слова Вавринки Corriere dello Sport.