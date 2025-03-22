«Это для вас, Гонконг». Коулман Вон — о победе над Беном Шелтоном на «Мастерсе» в Майами

182-я ракетка мира из Гонконга Чак Лам Коулман Вон прокомментировал победу над 14-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
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«Всегда доверяю себе, что смогу играть на таких больших площадках… У меня были трудные времена [во время] ковида. Не играл полтора года, и мне очень повезло, что моя команда продолжает поддерживать меня. Очень счастлив. Это для вас, Гонконг.
Мои родители, мои тренеры, моя команда. Они очень помогли мне, как на высоких, так и на низких уровнях. Они знают, что я борюсь и приехал сюда, [это было] нелегко. Играть с таким парнем, как Бен… Мечтал об этом с самого детства. Выступать на больших турнирах против лучших игроков. Я очень счастлив», — приводит слова Вона официальный сайт ATP.
Матч Вона и Шелтона завершился со счётом 7,6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу представителя Гонконга. Далее он встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.
- 22 марта 2025
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