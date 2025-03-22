Рафаэль Надаль поздравил филиппинку Александру Эалу с победой над Остапенко в Майами
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к 140-й ракетке мира представительнице Филиппин Александре Эале после её сенсационной победы во втором круге на «тысячнике» в Майами. 19-летняя Эала обыграла Елену Остапенко из Латвии (7:6 (7:2), 7:5).
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:45 МСК
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
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|5
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Поздравляю, Алекс! Такая замечательная победа для тебя и для Филиппин!» — написал Надаль на личной странице в соцсети Х.
Александра Эала тренировалась в академии Рафаэля Надаля в юниорские годы. В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе она сыграет с чемпионкой Australian Open — 2025 американкой Мэдисон Киз.
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