Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами на снятии Русе после первого сета
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она прошла румынку Елену-Габриэлу Русе (102-й номер рейтинга). Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:1, после чего Русе не вышла на вторую партию и снялась.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
Rt
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Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Матч продолжался 38 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Русе один эйс, одна двойная ошибка, и она не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В 1/8 финала Майами Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).
Комментарии
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