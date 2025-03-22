Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами на снятии Русе после первого сета

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она прошла румынку Елену-Габриэлу Русе (102-й номер рейтинга). Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:1, после чего Русе не вышла на вторую партию и снялась.

Матч продолжался 38 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Русе один эйс, одна двойная ошибка, и она не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/8 финала Майами Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).