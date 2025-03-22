Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Фриц пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Сонего семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Фриц сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.