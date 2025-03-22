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Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Майами

Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 19:40 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Фриц пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Сонего семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Фриц сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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