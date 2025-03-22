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Зверев — о выходе в 3-й круг в Майами: вообще плохо подаю, особенно после Australian Open

Зверев — о выходе в 3-й круг в Майами: вообще плохо подаю, особенно после Australian Open
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Майами. Он обыграл британца Джейкоба Фирнли (6:2, 6:4).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Джейкоб Фирнли
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

«В целом доволен своим сегодняшним уровнем. В Индиан-Уэллсе всё было совсем по-другому, так что надеюсь, что смогу продолжить играть в том же духе и провести здесь отличную неделю.

Я вообще плохо подаю, особенно после Открытого чемпионата Австралии. Над этим ударом я работал с Индиан-Уэллса, у меня было больше двух недель после раннего поражения… Конечно, счастлив сегодняшней победе, но надеюсь, что это только начало турнира, и, надеюсь, я смогу здесь пройти дальше», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

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