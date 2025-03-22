Зверев — о выходе в 3-й круг в Майами: вообще плохо подаю, особенно после Australian Open

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Майами. Он обыграл британца Джейкоба Фирнли (6:2, 6:4).

«В целом доволен своим сегодняшним уровнем. В Индиан-Уэллсе всё было совсем по-другому, так что надеюсь, что смогу продолжить играть в том же духе и провести здесь отличную неделю.

Я вообще плохо подаю, особенно после Открытого чемпионата Австралии. Над этим ударом я работал с Индиан-Уэллса, у меня было больше двух недель после раннего поражения… Конечно, счастлив сегодняшней победе, но надеюсь, что это только начало турнира, и, надеюсь, я смогу здесь пройти дальше», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.