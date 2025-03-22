Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира в Майами, где встретится с Фрицем
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 20:40 МСК
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 3
|
|6 1
|7 7
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тиранте восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований Шаповалов встретится с четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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