Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира в Майами, где встретится с Фрицем

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тиранте восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований Шаповалов встретится с четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.