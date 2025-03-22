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Соболенко сравнялась с Уильямс, Шараповой и Янкович по выходам в 4-й круг на «тысячниках»

Соболенко сравнялась с Уильямс, Шараповой и Янкович по выходам в 4-й круг на «тысячниках»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 36-й раз в карьере вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000. Сегодня, 22 марта, она вышла в 1/8 финала на соревнованиях в Майами (США).

По данному статистическому показателю она сравнялась с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс, пятикратной чемпионкой мэйджоров россиянкой Марией Шараповой и экс первой ракеткой мира сербкой Еленой Янкович. Это восьмой результат в истории.

В 1/8 финала Майами Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).

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