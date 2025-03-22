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Наоми Осака пробилась в 1/8 финала турнира в Майами, где сыграет с Паолини

Наоми Осака пробилась в 1/8 финала турнира в Майами, где сыграет с Паолини
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одолела американку Хейли Баптист (98-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4.

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 20:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		3 6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. За это время Осака выполнила 13 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Баптист девять эйсов, она допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала турнира в Майами Наоми Осака сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

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