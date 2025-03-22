Наоми Осака пробилась в 1/8 финала турнира в Майами, где сыграет с Паолини

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одолела американку Хейли Баптист (98-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. За это время Осака выполнила 13 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Баптист девять эйсов, она допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала турнира в Майами Наоми Осака сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.