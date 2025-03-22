Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Данилина и Ирина Хромачёва проиграли американкам в 1-м круге парного турнира в Майами

Анна Данилина и Ирина Хромачёва проиграли американкам в 1-м круге парного турнира в Майами
Комментарии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли американскому дуэту Эшлин Крюгер/Джессика Пегула — 6:2, 3:6, [7:10].

Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
22 марта 2025, суббота. 21:55 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 7
2 		6 1 10
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Э. Крюгер Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Крюгер и Пегулы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее во второй круг парного турнира в Майами вышли россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли.

Календарь "тысячника" в Майами в паре
Сетка "тысячника" в Майами в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android