Анна Данилина и Ирина Хромачёва проиграли американкам в 1-м круге парного турнира в Майами
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли американскому дуэту Эшлин Крюгер/Джессика Пегула — 6:2, 3:6, [7:10].
Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
22 марта 2025, суббота. 21:55 МСК
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
1 : 2
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|3
|0 7
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|6
|1 10
Эшлин Крюгер
Джессика Пегула
Э. Крюгер Д. Пегула
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Крюгер и Пегулы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Ранее во второй круг парного турнира в Майами вышли россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли.
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