Анна Данилина и Ирина Хромачёва проиграли американкам в 1-м круге парного турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли американскому дуэту Эшлин Крюгер/Джессика Пегула — 6:2, 3:6, [7:10].

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету Крюгер и Пегулы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее во второй круг парного турнира в Майами вышли россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли.