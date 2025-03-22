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Кори Гауфф обыграла Марию Саккари в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами

Кори Гауфф обыграла Марию Саккари в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она обыграла Марию Саккари из Греции (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Саккари один эйс, ни одной подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/8 финала «тысячника» в Майами Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

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