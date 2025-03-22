Кори Гауфф обыграла Марию Саккари в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она обыграла Марию Саккари из Греции (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Саккари один эйс, ни одной подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/8 финала «тысячника» в Майами Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия).