Новак Джокович заявил, что хотел бы выиграть свой 100-й титул на «Мастерсе» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хотел бы завоевать свой 100-й титул на «Мастерсе» в Майами (США).

«В Майами, конечно. Никаких сомнений. Я бы с удовольствием отпраздновал здесь свой 100-й титул. Посмотрим, это длинный турнир. Это только первая победа. Она придаёт мне уверенности, даёт понять, что я могу так играть, но путь предстоит долгий. Надеюсь, что всё получится и я смогу побороться за титул, это было бы потрясающе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге «Мастерса» в Майами Новак Джокович обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1). Далее серб встретится с аргентинцем Камило Уго Карабельи.