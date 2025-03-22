Джек Дрейпер проиграл Якубу Меншику во втором круге «Мастерса» в Майами

Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он уступил 54-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Дрейпер 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Меншика 19 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

Далее Якуб Меншик встретится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.