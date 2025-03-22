Джек Дрейпер проиграл Якубу Меншику во втором круге «Мастерса» в Майами
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Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он уступил 54-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (7:3).
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 21:55 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Дрейпер 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Меншика 19 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
Далее Якуб Меншик встретится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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