Арина Соболенко прокомментировала выход в 4-й круг турнира в Майами на снятии соперницы

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала слова поддержки румынке Елене-Габриэле Русе (102-й номер рейтинга), которая из-за травмы снялась по ходу их очного матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Мне очень её жаль. Желаю ей скорейшего выздоровления. Она такой боец. Надеюсь, скоро поправится. Трудно что-либо сказать об этом матче. Просто спасибо вам, ребята, за то, что пришли и поддержали. Мне нравятся все ваши плакаты и футболки», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Майами Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).