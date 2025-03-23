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Арина Соболенко прокомментировала выход в 4-й круг турнира в Майами на снятии соперницы

Арина Соболенко прокомментировала выход в 4-й круг турнира в Майами на снятии соперницы
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала слова поддержки румынке Елене-Габриэле Русе (102-й номер рейтинга), которая из-за травмы снялась по ходу их очного матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Мне очень её жаль. Желаю ей скорейшего выздоровления. Она такой боец. Надеюсь, скоро поправится. Трудно что-либо сказать об этом матче. Просто спасибо вам, ребята, за то, что пришли и поддержали. Мне нравятся все ваши плакаты и футболки», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Майами Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США).

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