Новак Джокович посвятил победу в Майами 16-й жертве обрушения навеса в Нови-Саде

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после выхода в третий круг на «Мастерсе» в Майами (США).

«Спасибо, Майами! Рад сюда вернуться. Молюсь за 16-ю жертву», — написал Джокович.

1 ноября на вокзале в Нови-Саде обрушился 50-метровый бетонный козырёк. На днях стало известно, что число погибших от падения козырька увеличилось до 16. Пострадавший 2006 года рождения упал с козырька крыши и получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.

15 марта в Белграде прошли массовые протесты. Люди требовали судить виновных в обрушении навеса. Джокович выразил поддержку протестующим.