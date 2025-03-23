Джокович — о паделе и пиклболе: люди, занимающиеся спортом с ракетками, живут дольше всех

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, как виды спорта с ракетками, такие как падел или пиклбол, становятся ближе к теннису.

«Я считаю, что в будущем, по крайней мере в любительском плане, теннисные клубы превратятся в клубы ракетки, честно говоря. Видя растущую популярность пиклбола в этой стране, и особенно падел-тенниса во всём мире… думаю, что, например, падел-теннис — это отличный вид спорта для любителей, которые, возможно, никогда раньше не держали в руках ракетку. Его легче преподавать и играть в него, чем в теннис, и это весело, это социальная активность.

Думаю, что будущее клубов — это гибрид всех этих видов спорта. На профессиональном и соревновательном уровне не уверен. Увидеть будущее этих видов спорта, в том числе и на профессиональном уровне, будет интересно. Мы должны увидеть, интересно ли людям смотреть турниры или нет, но падел-теннис развивается очень быстро, они проводили турниры на Центральном корте «Ролан Гаррос», на корте Филиппа Шатрье. Конечно, я считаю, что теннис должен оставаться королём или королевой видов спорта с ракеткой, он привлекает больше людей, и мы проводим отличные турниры, но это интересно.

Было бы здорово устроить что-то вроде смешанных соревнований, где мы все могли бы попробовать себя в разных видах спорта и посмотреть, что у нас получится. Кроме того, я видел, как, думаю, и все, высказывание доктора о том, что люди, занимающиеся спортом с ракетками, живут дольше всех. Так что да, нам определённо нужно заниматься этим», — сказал Джокович на пресс-конференции.