Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Попырина
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71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Попырина 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Далее Роман Сафиуллин встретится с Якубом Меншиком из Чехии.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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