Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Попырина

71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Попырина 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Роман Сафиуллин встретится с Якубом Меншиком из Чехии.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.