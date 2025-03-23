Жоао Фонсека обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Майами

Бразильский теннисист 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Фонсека пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Фонсека встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.