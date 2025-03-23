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Жоао Фонсека обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Майами

Жоао Фонсека обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Майами
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Бразильский теннисист 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 6:4, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Фонсека пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Фонсека встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

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