Жоао Фонсека обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Майами
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Бразильский теннисист 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 6:4, 6:3.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
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Уго Умбер
У. Умбер
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Фонсека пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Фонсека встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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