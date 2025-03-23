Руне проиграл Опелке на старте «Мастерса» в Майами. Медведев останется в топ-10 рейтинга

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти во третий круг турнира категории «Мастерс» в Майами. В матче второго круга датчанин в трёх сетах уступил 114-й ракетке рейтинга американцу Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7).
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Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Руне сделал одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Опелки 21 эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге «Мастерса» Опелка встретится 21-м в рейтинге чешским теннисистом Томашем Махачем, который в трёх сетах ранее переиграл итальянца Маттео Арнальди (35) — 6:2, 1:6, 6:3.
Напомним, в случае победы Руне мог войти в топ-10 рейтинга, заняв место россиянина Даниила Медведева.
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