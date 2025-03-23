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Руне повздорил с судьёй во время матча против Опелки на турнире в Майами

Руне повздорил с судьёй во время матча против Опелки на турнире в Майами
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Датчанин Хольгер Руне повздорил с судьёй во время матча второго круга против американца Райлли Опелки, сообщает The Tennis Letter. Во время розыгрыша внезапно включился свет. Хольгер потребовал видеоповтор, чтобы посмотреть, сделал ли он жест в середине розыгрыша, показывая, что свет помешал игре.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 23:25 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
4 		6 7 7
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Хольгер: во время розыгрыша включился свет, чувак. Это помеха, чувак

Судья: ты не остановился. Если бы ты показал, что это тебе помешало, тогда да

Хольгер: вообще-то, я судья? Нет, не я. Это ты должен зафиксировать. К тому же, я сделал вот так в середине розыгрыша. Можно посмотреть на повторе, сделал ли я этот жест?

Сам матч завершился победой Опелки со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

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