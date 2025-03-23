Руне повздорил с судьёй во время матча против Опелки на турнире в Майами

Датчанин Хольгер Руне повздорил с судьёй во время матча второго круга против американца Райлли Опелки, сообщает The Tennis Letter. Во время розыгрыша внезапно включился свет. Хольгер потребовал видеоповтор, чтобы посмотреть, сделал ли он жест в середине розыгрыша, показывая, что свет помешал игре.

Хольгер: во время розыгрыша включился свет, чувак. Это помеха, чувак

Судья: ты не остановился. Если бы ты показал, что это тебе помешало, тогда да

Хольгер: вообще-то, я судья? Нет, не я. Это ты должен зафиксировать. К тому же, я сделал вот так в середине розыгрыша. Можно посмотреть на повторе, сделал ли я этот жест?

Сам матч завершился победой Опелки со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).