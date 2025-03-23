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Зизу Бергс — Андрей Рублёв, результат матча 23 марта 2025, счет 2:0, 2-й круг «Мастерс» в Майами

Андрей Рублёв проиграл во втором круге турнира в Майами
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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он проиграл 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Рублёв сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету бельгийца семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Бергс встретится победителем пары Маттео Берреттини (Италия) – Юго Гастон (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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