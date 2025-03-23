Андрей Рублёв проиграл во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он проиграл 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Рублёв сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету бельгийца семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Бергс встретится победителем пары Маттео Берреттини (Италия) – Юго Гастон (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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