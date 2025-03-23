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В «Мастерсе» в Майами сложилась редчайшая ситуация. Такое ранее было лишь раз с 1990 года

В «Мастерсе» в Майами сложилась редчайшая ситуация. Такое ранее было лишь раз с 1990 года
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Четыре полуфиналиста предыдущего турнира категории «Мастерс» проиграли в своём первом же матче следующего турнира ATP-1000 лишь во второй раз с 1990 года с момента введения нового формата для подобных соревнований. Об этом сообщает OptaAce.

По информации источника, ранее подобное произошло в 2022 году, когда полуфиналисты «Мастерса» в Монреале вылетели по итогам своих первых матчей на турнире в Цинциннати.

Напомним, ранее финалист Индиан-Уэллса датчанин Хольгер Руне проиграл американцу Райлли Опелке на старте соревнований в Майами, победитель прошлого «Мастерса» британец Джек Дрейпер уступил чеху Якубу Меншику, россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в матче с испанцем Хауме Мунаром, а испанец Карлос Алькарас не смог обыграть Давида Гоффена из Бельгии.

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