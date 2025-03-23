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Алехандро Давидович-Фокина — Фрэнсис Тиафо, результат матча 23 марта 2025, счет 0:2, 2-й круг «Мастерс» в Майами

Тиафо обыграл Давидович-Фокину на турнире в Майами
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Американец Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 02:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Давидович-Фокина сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету американца 10 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Тиафо встретится победителем пары Артюр Фис (Франция) – Габриэль Диалло (Канада).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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