Тиафо обыграл Давидович-Фокину на турнире в Майами

Американец Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Давидович-Фокина сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету американца 10 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Тиафо встретится победителем пары Артюр Фис (Франция) – Габриэль Диалло (Канада).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
- 23 марта 2025
-
04:36
-
04:16
-
03:44
-
03:23
-
02:15
-
01:35
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 22 марта 2025
-
23:57
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:02
-
21:35
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:14
-
20:50
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
19:50
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:05
-
18:03
-
18:00