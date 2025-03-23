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Ребека Масарова — Даниэль Коллинз, результат матча 23 марта 2025, счёт 1:2, 3-й круг турнира WTA-1000 в Майами

Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Майами, где сыграет с Ариной Соболенко
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15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг на турнире WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга американка победила в трёх сетах 168-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Ребеку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 02:10 МСК
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Коллинз три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Масарова выполнила 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и выиграла за матч 3 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами Коллинз сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
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