Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Майами, где сыграет с Ариной Соболенко

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг на турнире WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга американка победила в трёх сетах 168-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Ребеку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Коллинз три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Масарова выполнила 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и выиграла за матч 3 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами Коллинз сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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