Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор обыграл Бу Юньчаокэтэ и вышел в третий круг турнира в Майами

Алекс де Минор обыграл Бу Юньчаокэтэ и вышел в третий круг турнира в Майами
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Де Минор по ходу встречи сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из трёх заработанных брейк-пойнта. Его соперник также подал пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге де Минор сыграет с Жоао Фонсекой из Бразилии.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

Материалы по теме
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
Сафиуллин впервые вышел в третий круг Майами. Роман за 2,5 часа дожал русского австралийца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android