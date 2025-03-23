Алекс де Минор обыграл Бу Юньчаокэтэ и вышел в третий круг турнира в Майами

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:4, 6:4.

Де Минор по ходу встречи сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из трёх заработанных брейк-пойнта. Его соперник также подал пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге де Минор сыграет с Жоао Фонсекой из Бразилии.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.