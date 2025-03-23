Алекс де Минор обыграл Бу Юньчаокэтэ и вышел в третий круг турнира в Майами
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:4, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Де Минор по ходу встречи сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из трёх заработанных брейк-пойнта. Его соперник также подал пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге де Минор сыграет с Жоао Фонсекой из Бразилии.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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