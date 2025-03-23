Чжэн Циньвэнь уверенно вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами
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Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг на турнире WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга китаянка победила в трёх сетах 90-ю ракетку мира американскую спортсменку Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3).
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 04:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Циньвэнь два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Таунсенд выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и не заработала за матч ни одного брейк-пойнта.
В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами Циньвэнь сыграет с 20-летней американской теннисисткой, 40-й ракеткой мира Эшлин Крюгер.
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