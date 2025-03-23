Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 22 на 23 марта

В ночь с 22 на 23 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 22-23 марта:

Лейла Фернандес (Канада) — Эшлин Крюгер (США) — 1:6, 5:7;

(США) — 1:6, 5:7; Онс Жабер (Тунис) — Жасмин Паолини (Италия) — 3:4, (отказ Жабер);

(Италия) — 3:4, (отказ Жабер); Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:7, 6:3, 4:6;

(Япония) — 6:7, 6:3, 4:6; Арина Соболенко (Беларусь) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, (отказ Русе);

(Беларусь) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, (отказ Русе); Кори Гауфф (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, 6:4;

(США) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, 6:4; Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 7:5, 6:4;

(Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 7:5, 6:4; Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 3:6;

(США) — 4:6, 6:3, 3:6; Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 7:6.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Материалы по теме Чжэн Циньвэнь уверенно вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами

Самый продолжительный теннисный матч: