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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты дня с 22 на 23 марта: кто прошёл дальше, кто вылетел, Соболеко, Осака, Гауфф

Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 22 на 23 марта
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В ночь с 22 на 23 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Календарь «тысячника» в Майами
Сетка «тысячника» в Майами

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 22-23 марта:

  • Лейла Фернандес (Канада) — Эшлин Крюгер (США) — 1:6, 5:7;
  • Онс Жабер (Тунис) — Жасмин Паолини (Италия) — 3:4, (отказ Жабер);
  • Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:7, 6:3, 4:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, (отказ Русе);
  • Кори Гауфф (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, 6:4;
  • Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 7:5, 6:4;
  • Ребека Масарова (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 3:6;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 7:6.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

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