«Мастер» в Майами: результаты игрового дня с 22 на 23 марта

22 марта, и в ночь на 23 марта по московскому времени прошли матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч второго круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Второй круг. Результаты некоторых матчей. Победители выделены жиром.

22 марта:

18:00. Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — Бен Шелтон (США) — 7:6, 2:6, 7:6.

19:00. Александр Зверев (Норвегия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:2, 6:4.

19:30. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада) — 3:6, 7:6, 6:7.

19:30. Тейлор Фриц (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6, 6:3.

21:00. Хольгер Руне (Дания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 3:6, 6:7.

21:00. Алексей Попырин (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6. 3:6, 5:7.

21:00. Якуб Меншик (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:6, 7:6.

22:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:5, 6:4.

22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:3.

23 марта:

00:00. Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китая) — 6:4, 6:4.

2:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (Франция) — 5:7, 6:7.