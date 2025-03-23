Рублёв проиграл на старте «Мастерса», Овечкин отдал две голевые в НХЛ. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами, проиграв в матче второго круга 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу, звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз», американец Шон Брэди удушающим приёмом победил бывшего чемпиона в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса на турнире UFC Fight Night 255. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».