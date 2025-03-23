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23 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, NCAA, теннис, Александр Овечкин, Андрей Рублёв

Рублёв проиграл на старте «Мастерса», Овечкин отдал две голевые в НХЛ. Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами, проиграв в матче второго круга 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу, звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз», американец Шон Брэди удушающим приёмом победил бывшего чемпиона в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса на турнире UFC Fight Night 255. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв проиграл во втором круге турнира в Майами.
  2. Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Флориду».
  3. Шон Брэди победил Леона Эдвардса удушающим в четвёртом раунде на турнире UFC.
  4. ЦСКА обыграл «Партизан» в гостях в товарищеском матче.
  5. «Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго». Леброн и Дончич набрали 51 очко.
  6. Руне проиграл Опелке на старте «Мастерса» в Майами. Медведев останется в топ-10 рейтинга.
  7. «Ювентус» незамедлительно уволит Тьяго Мотту и уже договорился о назначении нового тренера.
  8. В «Мастерсе» в Майами сложилась редчайшая ситуация. Такое ранее было лишь раз с 1990 года.
  9. Команды Дёмина и Голдина прошли в 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA.
  10. Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории по очкам в равных составах, обойдя Эспозито.
  11. Сборная Казахстана уступила Уэльсу в матче 1-го тура квалификационного турнира к ЧМ-2026.
  12. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами на снятии Русе после первого сета.
  13. Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке.
  14. Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Попырина.
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