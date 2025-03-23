Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над Андреем Рублёвым в Майами

51-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге «Мастерса» в Майами.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Мой дедушка умер два года назад в этот день… когда я играл здесь с Коккинакисом. Тогда проиграл 6:7 в третьем сете. Сегодня… победа над топ-10 — это просто потрясающе», — сказал Бергс в интервью на корте.

Матч Рублёва и Бергса завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу бельгийца. В следующем круге Бергс встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.