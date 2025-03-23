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Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над Андреем Рублёвым в Майами

Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над Андреем Рублёвым в Майами
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51-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге «Мастерса» в Майами.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Мой дедушка умер два года назад в этот день… когда я играл здесь с Коккинакисом. Тогда проиграл 6:7 в третьем сете. Сегодня… победа над топ-10 — это просто потрясающе», — сказал Бергс в интервью на корте.

Матч Рублёва и Бергса завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу бельгийца. В следующем круге Бергс встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

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