Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над Андреем Рублёвым в Майами
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51-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс расплакался в интервью на корте после победы над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге «Мастерса» в Майами.
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
«Мой дедушка умер два года назад в этот день… когда я играл здесь с Коккинакисом. Тогда проиграл 6:7 в третьем сете. Сегодня… победа над топ-10 — это просто потрясающе», — сказал Бергс в интервью на корте.
Матч Рублёва и Бергса завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу бельгийца. В следующем круге Бергс встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
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