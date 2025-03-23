Коллинз — об эмоциях: могу использовать в свою пользу момент, когда расстраиваюсь на корте

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о том, как ей удаётся эффективно использовать эмоции во время матча.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
— Для некоторых игроков проявление разочарования на корте может быть помехой. Для вас же это часто становится движущей силой. В чём секрет эффективного использования таких эмоций?
— Я считаю, что когда я расстраиваюсь и это приводит меня к мысли о том, как я могу это использовать, то это хорошо. Если же я расстраиваюсь, думая: «Чёрт, ты ужасна», — это, конечно, не приносит пользы. Но я всё равно иногда так делаю. Можно было бы подумать, что к 31 году я должна была бы понимать это лучше.
Теннис может забрасывать вас в очень странные места. Кажется, что ты совершенно одна на этом острове. Поэтому наличие болельщиков здесь и проведение турниров на родине — это просто замечательно. Год длинный, много сложных матчей, взлётов и падений. Все мы, теннисисты на этом уровне, такие перфекционисты. Мы строги к себе, и это иногда проявляется, — сказала теннисистка на пресс-конференции.
Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг на турнире WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга американка победила в трёх сетах 168-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Ребекку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами Коллинз сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
- 23 марта 2025
-
10:58
-
10:58
-
10:42
-
10:38
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
06:21
-
06:16
-
06:05
-
06:05
-
04:36
-
04:16
-
03:44
-
03:23
-
02:15
-
01:35
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 22 марта 2025
-
23:57
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:02
-
21:35
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:14