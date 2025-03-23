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Коллинз — об эмоциях: могу использовать в свою пользу момент, когда расстраиваюсь на корте

Коллинз — об эмоциях: могу использовать в свою пользу момент, когда расстраиваюсь на корте
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15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о том, как ей удаётся эффективно использовать эмоции во время матча.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 02:10 МСК
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

— Для некоторых игроков проявление разочарования на корте может быть помехой. Для вас же это часто становится движущей силой. В чём секрет эффективного использования таких эмоций?
— Я считаю, что когда я расстраиваюсь и это приводит меня к мысли о том, как я могу это использовать, то это хорошо. Если же я расстраиваюсь, думая: «Чёрт, ты ужасна», — это, конечно, не приносит пользы. Но я всё равно иногда так делаю. Можно было бы подумать, что к 31 году я должна была бы понимать это лучше.

Теннис может забрасывать вас в очень странные места. Кажется, что ты совершенно одна на этом острове. Поэтому наличие болельщиков здесь и проведение турниров на родине — это просто замечательно. Год длинный, много сложных матчей, взлётов и падений. Все мы, теннисисты на этом уровне, такие перфекционисты. Мы строги к себе, и это иногда проявляется, — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг на турнире WTA-1000 в Майами (США). В матче третьего круга американка победила в трёх сетах 168-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Ребекку Масарову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами Коллинз сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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