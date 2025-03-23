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Четыре теннисиста топ-10 проиграли стартовый матч на третьем «Мастерсе» подряд

Четыре теннисиста топ-10 проиграли стартовый матч на третьем «Мастерсе» подряд
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Четыре игрока из топ-10 рейтинга ATP проиграли свой стартовый матч на третьем подряд «Мастерсе». Это всего лишь второй подобный случай с момента введения формата в 1990 году, сообщает Opta Ace. Первый был зафиксирован в 2007 году во время серии турниров: Монреаль — Цинциннати — Мадрид.

На «Мастерсе» в Майами в первом же матче проиграли Карлос Алькарас (3), Джек Дрейпер (7), Даниил Медведев (8) и Андрей Рублёв (9).

Отметим, что в Майами завершили выступление все полуфиналисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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